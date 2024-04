Un olandez a murit după ce s-a luptat cu COVID 613 zile. Virusul a suferit peste 50 de mutații în corpul lui Cercetatori din Tarile de Jos au raportat cazul unei infectari extrem de prelungite cu COVID-19 la un barbat care a decedat anul trecut si au avertizat in legatura cu aparitia unor variante mai periculoase ale coronavirusului. Barbatul olandez, de 72 de ani, care avea un sistem imunitar slabit din cauza unor afectiuni preexistente, a fost […] The post Un olandez a murit dupa ce s-a luptat cu COVID 613 zile. Virusul a suferit peste 50 de mutații in corpul lui appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

