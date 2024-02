Stiri pe aceeasi tema

- Un salvamontist aflat in timpul liber a decedat, vineri, intr-o avalansa produsa in zona Balea Lac, in Muntii Fagaras, a anuntat directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu. „Victima a fost adusa la Balea Cascada si urmeaza sa fie predata IML-ului. Victima era in varsta de 33 ani, angajat in SPJ Salvamont…

- O avalansa de mari dimensiuni s-a produs in zona turistica Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, a anunțat Salvamont Sibiu. Doua corturi ale unor turisti au fost ingropate in zapada, insa nu exista victime. La momentul declansarii avalansei, nu era nimeni in corturi, turiștii…

- Bebelusul de patru luni, cu care mama sa s-a aruncat de la etajul unui bloc din Iasi dupa ce apartamentul in care locuiau a luat foc, a murit la spital. Copilul fusese adus in stare critica, el fiind resuscitat. Bebelusul, era internat in stare critica la spitalul de Copii Sfanta Maria din Iasi. Potrivit…

- Primii romani morți de frig in acest an sunt din Buzau, respectiv Galați. Cele patru persoane și-au pierdut viața dupa ce minimele au coborat pana la minus 18 grade Celsius. O femeie in varsta de 79 de ani, din Galați, a fost gasita de vecini in curtea unei locuințe. Aceasta era imbracata intr-un capot…

- O tragedie șocanta a avut loc marți in București, unde un barbat in varsta de 30 de ani, recunoscut ca freelancer in mediul online, a fost gasit mort dupa ce a cazut de la etajul 10 al unui bloc din Capitala. Anterior, el discutase cu polițiștii care se deplasasera la fata locului in urma unei […] The…

- Un caz revoltator este anchetat de politisti la un centru de varstnici din judetul Dambovita. O batrana a murit inghetata, dupa ce angajatii centrului nu ar fi supravegheat-o corespunzator, acuza familia. Victima suferea de Alzheimer si a stat afara pana a intrat in hipotermie. Evenimentul cu final…