Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o pauza de un an și jumatate, Simona Halep va reveni pe terenurile de tenis, fosta lidera mondiala plecand luni dimineața spre Miami. Sportiva nu a mai jucat un meci oficial din august 2022, iar acum iși va face debutul la turneul de categorie WTA 1000 din Florida (17-31 martie). Halep a primit…

- Simona Halep era la Dubai, unde s-a antrenat in ultima perioada, cand a aflat despre decizia TAS de a-i reduce perioada de suspendare de la 4 ani la 9 luni, dupa cum a declarat Stere Halep, tatal sportivei. Jucatoarea ar urma sa se intoarca in țara la noapte, in jurul orei 2.45. Celebrul avocat american…

- Fostul lider WTA Simona Halep se poate intoarce pe terenul de tenis. Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) a decis reducerea pedepsei de la 4 ani la 9 luni in scandalul de dopaj, anunța Antena3 CNN. TAS a mai decis anularea probei de sange din pașaportul biologic al sportivei. Halep primise o suspendare…

- Factura la incalzire va fi compensata 100% pentru pensionarii și persoanele cu venituri reduse, pana la data de 1 martie 2024, anunța ministerul Muncii. Condițiile sunt valabile și pentru persoanele care au beneficiat de indexarea cu 13,8% a pensiei și au depașit, astfel, plafonul de acordare a compensației,…

- Fostul lider WTA Simona Halep le-a multumit, intr-un mesaj postat pe Instagram, tuturor celor care au sustinut-o si au avut incredere in ea neconditionat in perioada de dupa depistarea pozitiva cu o substanta interzisa. Halep a transmis ca pentru ea s-a terminat cosmarul trait timp de un an si jumatate…

- Audierile in cazul de dopaj al Simonei Halep continua, joi, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne, urmand sa depuna marturie antrenorul Patrick Mouratoglou si fizioterapeuta Candice Gohier. Miercuri, Halep a petrecut aproape 10 ore la TAS, unde au fost audiati mai multi experti. La…

- Australian Open a inceput fara Simona Halep la start (32 de ani). Dubla campioana de Grand Slam se pregatește in Emiratele Arabe Unite, la Dubai, alaturi de preparatorul nipon Yutaka Nakamura (50 de ani). Simona Halep se pregatește de cel mai important meci al ultimilor doi ani. Sportiva „tricolora”…

- Aproximativ 60.000 de gospodarii din Romania vor putea beneficia de fonduri pentru instalarea de panouri fotovoltaice si pentru baterii de stocare, dar si pentru cresterea eficientei energetice a caselor. Noul program pentru panouri fotovoltaice se va derula in paralel cu cel al AFM – ”Casa Verde Fotovoltaice”…