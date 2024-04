Un cetatean turc a fost impuscat mortal marti in apropiere de Poarta lui Irod, in Orasul Vechi al Ierusalimului, dupa ce a incercat sa injunghie un politist israelian. Conform informațiilor publicate de ziarul israelian Haaretz, care se bazeaza pe surse din cadrul poliției, autorul atacului era de naționalitate turca și se afla in Israel de […] The post Galerie foto și video. Turc, impuscat mortal la Ierusalim dupa ce a incercat sa injunghie un politist israelian appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .