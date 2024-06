Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 72 de ani care cerșea i-a oferit unui polițist sibian 100 de euro mita ca sa nu-l amendeze. In plus, i-a cerut acestuia sa il duca și acasa, cu mașina de Poliție. „In data de 29.05.2024 procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu a dispus reținerea unui barbat…

- Charles Leclerc de la Ferrari a ieșit victorios in Marele Premiu al Principatului Monaco. Aceasta victorie, prima pe teren propriu, marcheaza o etapa importanta in cariera sa de pilot. Leclerc, care a obținut cel mai bun timp in calificari, și-a menținut avansul pe tot parcursul cursei, dand dovada…

- Cele aproape 60 de persoane care au fost evacuate dupa surparea strazii din Slanic se pot intoarce la casele lor dupa aproape trei saptamani, a decis marti Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova a stabilit ca zona surpata este…

- Procurorii au mers, joi dimineața, la locuința fostului președinte Ion Iliescu pentru a-i aduce la cunoștința punerea sub acuzarea in dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990. In varsta de 94 de ani, Iliescu a cerut sa ramana la domiciliu intrucat nu se poate deplasa la Parchetul General. „I-a fost adusa…

- Primarul municipiului Orșova, Marius Stoica (PSD), a primit sentința definitiva in dosarul in care era acuzat de delapidare, un an și 9 luni de inchisoare cu suspendare, potrivit jurnalulolteniei.ro. Edilului i s-a interzis sa mai ocupe o funcție publica timp de doi ani, drept urmare va fi revocat din…

- O romanca din Italia a facut avort acasa, apoi a ascuns fatul intr-un congelator. Polițiștii au gasit bebelușul de 4 luni inghețat complet. Cazul a șocat Italia, iar romanca a ajuns pe mana poliției. Totul a ieșit la iveala dupa ce femeia s-a prezentat la spital cu sangerari abundente și le-a spus doctorilor…

- Simona Halep a anunțat ca și-a mutat reședința intr-o alta țara. Sportiva noastra a dezvaluit ca s-a mutat in Emiratele Arabe Unite, unde se bucura de temperaturi mult mai bune. Simona s-a mutat in Dubai, loc in care recent s-a stabilit și Sorana Cirstea. „A inceput sa imi placa foarte mult la Dubai.…

- Cantaretul de manele Florin Salam a fost ridicat joi dimineata si dus la audieri la Sectia 2 Poliție din Capitala, fiind acuzat de inselaciune, dupa ce ar fi incasat bani in avans de la trei persoane pentru a canta la diferite evenimente si nu s-a mai prezentat pentru a-si onora angajamentul. ”Astazi, …