- Ucraina si Rusia au anuntat vineri primul lor schimb de prizonieri de razboi in aproape patru luni, 150 de persoane fiind eliberate dupa negocieri mediate de Emiratele Arabe Unite, relateaza Reuters.

- Volodimir Zelenski cere statelor NATO sa doboare rachetele rusești pentru a compensa deficitul de aparare al Kievului. In interviu pentru Reuters, liderul de la Kiev, desi spune ca intelege teama de escaladare cu Rusia, se plange ca aliatilor occidentali le ia prea mult timp pentru a lua decizii cheie…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) anunța ca a dejucat planurile unei rețele de agenți ruși care complotau pentru a-l asasina pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe alți oficiali guvernamentali, relateaza Reuters și Ukrainska Pravda. Anunțul a fost facut marți, in ziua in care președintele…

- Deși s-a susținut ca Moscova beneficiaza de pe urma haosului din Orientul Mijlociu, deturnand atenția și resursele occidentale de la Ucraina, Rusia are de pierdut foarte mult in cazul in care conflictul dintre Israel și Hamas se transforma intr-un razboi regional major. Rusia și-a petrecut ultimul deceniu…

- Generalul Christopher Cavoli, comandantul suprem al forțelor NATO din Europa, a avertizat Congresul american ca efectivele de trupe desfașurate acum in Ucraina de armata rusa sunt mai mari decat la inceputul invaziei și ca Kievul ramane fara timp din cauza penuriei de proiectile și alte muniții, relateaza…

- Companiile petroliere rusești se confrunta cu intarzieri la plata pentru țiței și combustibil de pana la cateva luni, pentru ca bancile din China, Turcia și Emiratele Arabe Unite (EAU) devin tot mai precaute in privința sancțiunilor secundare ale SUA, au declarat pentru Reuters mai multe surse familiare…

- Cel puțin doua grupari armate formate din ruși care se opun Kremlinului au lansat marți o incursiune peste granița vestica a Rusiei, au transmis agenția Reuters și bloggeri militari ruși. Legiunea Libertatea Rusiei și Batalionul Siberian au anunțat pe paginile lor de Telegram ca au lansat atacuri in…

- Rusia folosește un agent sarb pentru a se infiltra in instituțiile UE și pentru a raspandi puncte de vedere pro-Kremlin despre invazia sa in Ucraina, potrivit unui document al serviciilor de informații occidentale. Serbian Novica Antic “agent of influence” worked closely with Russia’s security agency,…