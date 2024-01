Șeful Pentagonului a fost externat, după polemica declanșată privind starea sa de sănătate Ministrul american al Apararii s-a externat ieri, dupa ce a fost internat doua saptamani, a anunțat Pentagonul. Anunțul vine dupa polemica declanșata prin tacerea de mai multe zile legata de aceasta spitalizare, inclusiv fața de Casa Alba, transmite AFP . Intr-un comunicat, Lloyd Austin , care s-a bucurat de sprijinul președintelui Joe Biden, cu toata aceasta tacere, a comunicat ca, pe masura ce continua sa-și revina și sa-și indeplineasca indatoririle de la domiciliu, așteapta cu nerabdare sa se recupereze complet și sa se intoarca la Pentagon cat mai repede posibil. Fostul general in varsta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

