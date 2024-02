De ce Iranul este atât de greu de intimidat Soldații americani din Orientul Mijlociu sunt o permanenta ținta pentru milițiile iraniene. Descurajarea este un concept simplu: folosirea amenințarii cu forța pentru a opri un inamic sa faca ceva, precum Iranul. Pe hartie, America ar trebui sa nu aiba probleme in a opri Iranul in acest fel. Prima are o armata care patruleaza globul; ultima inca se bazeaza pe nave de razboi și avioane de vanatoare care dateaza dinaintea aterizarii pe Luna. In practica, totuși, Iranul s-a dovedit diabolic de greu de descurajat. Este dificil sa impiedici insurgenții și milițiile printr-o campanie aeriana; obiectivele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

