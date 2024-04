Germania lansează un nou proiect militar de apărare cibernetică Ministrul apararii german, Boris Pistorius, a anuntat o restructurare a armatei germane. El a vorbit și despre crearea unui nou comandament central specializat in apararea spatiului cibernetic. In noua structura, comandamentul central va reuni doua centre de comanda – pentru desfasurari interne si externe – ce erau separate pana acum. Acest centru va furniza NATO un punct de contact cu armata germana. Componenta de aparare a spatiului cibernetic (cybersecurity) se va concentra pe amenintari hibride precum campaniile de dezinformare ale Rusiei și ale altor state ostile NATO. Boris Pistorius a adaugat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

