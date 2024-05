Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american de Stat Antony Blinken s-a alaturat unei trupe de muzicieni intr-un bar din Kiev, marți seara, preluand rolul de chitarist pentru piesa “Rockin’ in the Free World”. Informația și fotografia au fost publucate de Michael Crowley, corespondent al NY Times. Blinken se afla in vizita…

- Romania, Cehia și Lituania au urcat recent in „Topul Fericirii” din acest an – și au un scor deosebit de ridicat in ceea ce privește fericirea persoanelor cu varsta sub 30 de ani. Cand Raportul anual al fericirii mondiale a fost publicat in martie 2024, nu a fost o surpriza sa vedem ca țarile scandinave…

- Purtatorul de cuvant al gruparii jihadiste Statul Islamic, Abu Huzaifa al Ansari, a cerut atacuri individuale in Europa si Statele Unite, pentru a sprijini musulmanii in razboiul din Gaza, si i-a felicitat pe cei responsabili pentru atacul de vinerea trecuta de la Moscova. El portavoz del grupo Estado…

- US Ambassador to Hungary David Pressman criticized the country’s “dangerously unhinged anti-American messaging” and its “expanding relationship with Russia” on Thursday, according to Politico. In a fiery speech at the Central European University in Budapest on the 25th anniversary of Hungary’s accession…

- Candidatura premierului olandez Mark Rutte la funcția de secretar general al NATO este susținuta, potrivit Reuters, de 20 dintre cele 31 de state membre, dintre care nu lipsesc marile puteri SUA, Marea Britanie, Franța și Germania. Marți, președintele Romaniei Klaus Iohannis a anunțat ca il contracandideaza…

- Președintele american Joe Biden a comis o gafa de proporții rare, dupa ce a fost surprins spunand ca el și premierul israelian Benjamin Netanyahu trebuie sa aiba o intalnire „de venire la Iisus”. Cuvintele folosite de președinte american au, pentru creștinii vorbitori de limba engleza, semnificația…

- Purtatoarea de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, a acuzat miercuri NATO ca transforma Republica Moldova intr-o „a doua Ucraina” calificand drept „reactie nervoasa” declaratii facute de adjunctul secretarului general al NATO, Mircea Geoana, in legatura cu Transnistria. In briefingul sau de presa sustinut…

- Republic of Moldova’s breakaway region of Transnistria has called on Russia to step in and stop what it described as attempts by the government in Chisinau to bring the enclave back into its fold through economic pressure, according to Bloomberg. The self-proclaimed administration in Tiraspol adopted…