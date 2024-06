Alertă cu bombă, într-un avion cu destinația Chișinău. Aeronava, cu 180 pasageri la bord, a aterizat de urgență pe Otopeni O alerta cu bomba a fost anunțata in legatura cu un avion care a decolat de la Chișinau.Aparatul a aterizat de urgența pe aeroportul Otopeni, iar SRI verifica aeronava și bagajele pasagerilor, potrivit antena3.ro. Sursa citata scrie ca ar fi avut loc și un scandal in aeronava.Pilotul a luat decizia de a ateriza de urgența […] The post Alerta cu bomba, intr-un avion cu destinația Chișinau. Aeronava, cu 180 pasageri la bord, a aterizat de urgența pe Otopeni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Roman de Informații a intervenit de urgența pe Aeroportul Otopeni. Un avion, care urma ajunga la Chișinau, a cerut sa faca o escala neprogramata la București. Pilotul a luat decizia de a ateriza de urgența, scrie adevarul.ro .

- Guvernul german va finanța achiziționarea a inca 14 vehicule Piranha pentru Armata Republicii Moldova. Anunțul a fost facut vineri de catre ministrul german al Apararii Boris Pistorius, aflat intr-o vizita oficiala la Chișinau, pentru predarea unui lot de asistența medicala din partea Germaniei. „Susținem…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, intrebat de un ziarist de ce a ales sa calatoreasca in Coreea de Sud cu un avion de lux, ca toate deplasarile sale in strainatate sunt efectuate “in interesul Romaniei și cu respectarea integrala a legislației in vigoare”. “Da, am venit intr-o deplasare…

- Cine e barbatul care a anunțat ca intr-un avion ce zbura spre Egipt e o bomba! Aeronava a aterizat de urgența in Romania ieri, pe data de 19 aprilie. Iata care este motivul pentru care a dat alarma falsa!

- Panica in noaptea trecuta pentru pasagerii unui zbor care a plecat dintr-un oraș din Polonia spre Hurghada, in Egipt. Planul rosu de interventie a fost activat dupa o amenintare cu bomba prin telefon, care s-a dovedit in cele din urma falsa. Aeronava care venea de la Wroclaw a aterizat de urgenta la…

- Aterizare de urgența pe Aeroportul Otopeni, vineri seara, dupa o alerta cu bomba la bordul unei aeronave din Turcia. Citește și: Medic ATI de la Fundeni, gasit mort in spital Aeronava care circula pe ruta Varșovia-Istanbul, cu 158 de pasageri la bord, a aterizat de urgența pe Aeroportul Otopeni dupa…

- Aeronava care ircula pe ruta Varșovia-Istanbul, cu 158 de pasageri la bord, a aterizat de urgența pe Aeroportul Otopeni dupa o alerta cu bomba, a anunțat un post TV.Știre in curs de actualizare.

- Seara trecuta, cu puțin inainte de miezul nopții, un avion TAROM a revenit pe aeroportul "Henri Coanda", dupa ce ar fi fost lovit de un fulger. In jurul orei 22:00, aeronava a decolat cu direcția Chisinau, acolo unde ar fi trebuit sa aterizeze o ora mai tarziu.