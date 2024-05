Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de tornade au lovit vineri statele Nebraska și Iowa din centrul SUA, lasand in urma cel puțin trei raniți și pagube importante, relateaza CNN și AFP, citate de Agerpres. Serviciul Național de Meteorologie a primit peste 60 de rapoarte referitoare la tornade in cel puțin cinci state, pana vineri…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, este, in perioada 22 – 24 aprilie, intr-o vizita oficiala in Coreea de Sud, unde a fost invitat de omologului sau, Yoon Suk Yeo. Iohannis a decolat iarași din Sibiu spre Coreea de Sud cu avionul privat de lux cu care a mers in Emiratele Arabe și turneul din Africa,…

- Un tanar de 25 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost impuscat de politisti. Aflat la volanului unui microbuz acesta nu a raspuns la semnalele agentilor si a incercat sa sparga un baraj al Politiei. Agentii au tras mai multe focuri de arma, iar doua dintre gloante l-au nimerit pe sofer. Incident […]…

- Incident pe aeroportul Heathrow din Londra. Un avion Boeing s-a ciocnit cu o aeronava de la British Airways, la sol. Impactul nu a fost unul major, dar a creat panica in urma celor intamplate. Echipele tehnice ale celor doua companii urmeaza sa faca mai multe verificari.

- Un barbat din California a descris ce a simțit in timpul zborului Alaska Airlines atunci cand se afla la doar cațiva centimetri de o gaura in avion care a aparut atunci cand o ușa nefolosita a zburat in mijlocul cursei. Cuong Tran a declarat pentru BBC ca centura de siguranța l-a salvat in timp ce […]…

- 50 de persoane au fost ranite, iar 13 au ajuns la spital dupa ce aeronava in care se aflau a suferit mai multe turbulențe, pe un zbor de peste 2 ore. Serviciile de urgenta si compania aeriana LATAM au anunțat ca treisprezece pasageri ai unui zbor cu plecare din Sydney, Australia, au fost spitalizati…

- Președintele american Joe Biden se apropie de o „ruptura” cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, in timp ce frustrarea crește la Casa Alba in legatura cu comportamentul Israelului in actualul sau asalt asupra Fașiei Gaza, a relatat duminica Washington Post. Citand surse anonime, cotidianul american…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a spus jurnalistului american conservator Tucker Carlson, intr-un lung interviu difuzat joi, ca o infrangere pentru Rusia in Ucraina este „imposibila”. Peste 10 milioane de vizualizari a inregistrat interviul jurnalistului american Tucker Carlson cu Vladimir Putin…