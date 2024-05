Stiri pe aceeasi tema

- O știre care apare constant pe rețele de socializare spune ca in comuna Bruiu, primaria scoate la vanzare case parasite al caror preț se situeaza intre doua și trei mii de lei. Informația este falsa și a tot fost infirmata de primarul comunei, Emil Gherghel, relateaza Turnul Sfatului. Saptamana trecuta,…

- O masina cu numere de corp diplomatic, in care se aflau mai multe persoane din India, a fost lovita, luni, de un tren in judetul Brasov. ”Cu putin timp in urma a avut loc un accident, in apropierea statiei de cale ferata Timisul de Sus, din judetul Brasov. Un autoturism, care se afla in traversarea…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, dar și alți lideri europeni ai Partidului Socialiștilor Europeni PES vor fi prezenți sambata, la Parlament, la o reuniune organizata de PSD. La discuții vor participa cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, comisarul european Nicolas Schmit, presedintele PES, Stefan Lofven,…

- Conducerea unei școli speciale din Oradea a luat o decizie șocanta. Potrivit hotararii luate de Consiliul de Administrație al unitații de invațamant, elevelor cu dizabilitați li s-a interzis sa vina la școala in timpul menstruației. Motivul deciziei este halucinant: consiliul de administratie al scolii…

- Caz cutremurator la spitalul Județean Bacau, dupa ce o femeie insarcinata in patru luni a murit la nici 24 de ore de la internare. Sarcina se oprise din evoluție și avea dureri puternice. Familia acuza ca intervenția chirurgicala s-a facut prea tarziu și a facut mai multe plangeri la Colegiul Medicilor,…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) este cunoscuta pentru salariile uriașe pe care le primesc judecatorii. Unele salarii ajung la aproape 10.000 de euro, la care se adauga alte cateva mii de euro din sporuri. Curtea Constituționala a publicat veniturile angajaților, care sunt foarte mari, iar un…

- Rares Bogdan, prim-vicepresedinte PNL, a declarat sambata ca PNL isi propune ca la alegerile locale sa ia peste 90% din primariile din Romania si peste 95% din Consiliile Judetene, iar la europarlamentare liberalii si-au propus 17 europarlamentari, dar el ar vrea mai mult, 19 sau 20. Intrebat daca…

- Candidatura premierului olandez Mark Rutte la funcția de secretar general al NATO este susținuta, potrivit Reuters, de 20 dintre cele 31 de state membre, dintre care nu lipsesc marile puteri SUA, Marea Britanie, Franța și Germania. Marți, președintele Romaniei Klaus Iohannis a anunțat ca il contracandideaza…