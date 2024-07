Stiri pe aceeasi tema

- O doctorița a fost ucisa cu bestialitate in propriul cabinet de stomatologie, la Braila. Femeia in varsta de 41 de ani ar fi fost ucisa cu un cuțit. La data de 16 iulie a.c., in jurul orei 21:25, polițiștii au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul, ca pe strada General Eremia Grigorescu […]…

- Momente de groaza s-au petrecut in aceasta seara, pe strada Grivitei, din Braila. O doctorita, medic stomatolog, a fost ucisa cu mai multe lovituri de cuțit, chiar in cabinetul medical. Totul s-a petrecut in cabinetul stomatologic din intersecția Garii cu Griviței al medicului Marina Gavril. Surse din…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, in perioada 9-11 iulie 2024, la reuniunea sefilor de stat si de guvern ai Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), care va avea loc la Washington, Statele Unite ale Americii. Romania va pleda pentru continuarea sprijinului in favoarea partenerilor…

- Consiliul Concurenței din Republica Moldova a amendat șase companii din piața de comercializare cu amanuntul a produselor petroliere, pentru ca au incheiat un acord anti-concurențial cu scopul de a coordona prețurile de comercializare a benzinei, motorinei și a gazului lichefiat in perioada martie 2019…

- Medicamentul Ozempic va mai fi disponibil in Romania doar pana la data de 31 iulie. Este vorba despre un medicament pentru persoanele cu diabet, vandut insa ”la negru” si pentru slabit. In toate cele trei concentratii – 0,25 mg; 0,5 mg; 1 mg – si sub forma de solutie injectabila in stilou injector (pen)…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat ca noua Ordonanta privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de baza va fi finalizata in doua saptamani si vor fi incluse toate alimentele produse in Romania. „In doua saptamani ordonanta va fi finalizata, va fi pusa in dezbatere publica si…

- Cel mai periculos deținut din Romania, Kostas Passaris, ține in alerta forțele de ordine din sistemul penitenciar. El a fost transferat, la sfarșitul saptamanii trecute, la Penitenciarul Craiova, fiind necesare luarea unor masuri speciale de securitate, in condițiile in care Passaris a ramas cel mai…