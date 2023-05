Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ jumatate dintre protestatari din grupul anti-monarhie Republic au fost arestați. Descarcau o duba cu pancarte, chiar la nord de Trafalgar Square. Matt Turnbull, unul dintre cei arestați, a spus ca pancartele au fost „interpretate greșit” ca fiind ceva ce ar putea fi folosit pentru blocare.…

- Poliția din Texas urmarea luni un barbat banuit ca a ucis cinci oameni, intre care un copil de 9 ani, care se plansesera de zgomotul produs de pusca sa de asalt, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro . Peste 250 de agenti locali si federali au fost mobilizati in urmarirea suspectului, un mexican prezentat…

- 10 persoane au murit in orașul ecuadorian Guayaquil, au anunțat duminica procuratura din Ecuador și poliția. Alte trei persoane au fost ranite, inclusiv o fata de 5 ani, a adaugat poliția, potrivit Reuters.La fața locului au fost gasite o pușca și pistoale de, a anunțat Parchetul ecuadorian pe Twitter.…

- Poliția thailandeza a arestat o femeie de 36 de ani suspectata ca a ucis cu cianura peste 10 persoane, prieteni sau apropiați ai acesteia. Sararat Rangsiwuthaporn, in varsta de 36 de ani, a fost reținuta miercuri și i s-a refuzat cauțiunea. Poliția spune ca victimele erau fie cunoscute ca prieteni,…

- Protestatarii au declanșat focuri de lumina și artificii in timp ce poliția a incercat sa-i impraștie cu gaze lacrimogene la Paris marți (21 martie), in timp ce demonstrațiile impotriva reformei pensiilor din Franța au continuat pentru a șasea zi. Mii de protestatari care denunța propunerea guvernului…

- Un barbat inarmat, despre care se crede ca a acționat singur a ucis mai multe persoane intr-o biserica a Martorilor lui Iehova din orașul german Hamburg, a anunțat poliția, care și-a concentrat ancheta asupra motivului atacului. Mai multe persoane au murit intr-un schimb de focuri de arma in orașul…

- Cel puțin trei persoane care depuneau flori la un monument din Moscova dedicat proeminentei poete ucrainene Lesya Ukrainka au fost reținute rapid de catre ofițerii de poliție la prima aniversare a invaziei Moscovei in Ucraina, a declarat vineri (24 februarie) centrul pentru drepturile omului OVD-Info.…

- Cel putin opt persoane au fost ranite luni, la New York, dupa ce un barbat care conducea un camion le-a lovit in diverse locuri din oras, a anuntat politia care a exclus in acest stadiu orice motiv „terorist”, noteaza AFP. Presa locala s-a mobilizat rapid cand politia din New York (NYPD) a raportat…