Caracatița fișelor medicale false de la clinica din Ilfov – Încă un medic arestat Inca o persoana arestata de catre politistii ilfoveni in dosarul in care administratorii unei clinici medicale private, dar si mai multi medici sunt suspectati ca au eliberat in fals zeci de mii de fise medicale. Acestea ajungeau la persoane care le solicitau pentru a putea sa obțina sau preschimbe permisul de conducere. In acest dosar, administratorii clinicii, dar și medicii sunt acuzați de fals intelectual si abuz in serviciu. „In urma probatoriului administrat, la data de 5 aprilie a.c., politistii Serviciului Rutier Ilfov au dispus retinerea, pentru 24 de ore, fata de un barbat de 50 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

