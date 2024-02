Doua persoane au fost ranite si trei sunt considerate disparute dupa ce o masina ar fi explodat intr-un garaj subteran, in cartierul rezidential Schammenkamp, in sudul Rotterdamului. Explozia a provocat un incendiu puternic in imobilul in care era situat garajul si la cele invecinate, informeaza News.ro. Potrivit cotidianului olandez De Telegraaf, zece locuinte au fost distruse luni seara, iar 44 au fost atat de avariate incat locuitorii nu mai pot intra in ele. Suflul exploziei a fost atat de puternic, incat a spart numeroase geamuri in cartier. Cel putin doua persoane au fost ranite, una primind…