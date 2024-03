Luare de ostatici într-un bar din Olanda. Un bărbat amenință că aruncă în aer localul Un incident grav a avut loc in orașul Ede din Olanda, unde mai multe persoane au fost luate ostatece intr-un bar. Poliția a evacuat casele din zona și a desfașurat forțe masive pentru a face fața situației. Potrivit informațiilor, un barbat a intrat in bar cu arme și explozibili, amenințand ca va detona localul. Trei persoane au fost eliberate pana in prezent, dar numarul exact al celor reținute ramane neclar. La fața locului se afla mai multe forțe de ordine. Potrivit ultimelor informații, trei ostatici au fost eliberați. Un reporter al postului de televiziune NOS a declarat ca la fața locului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- O luare de ostatici a avut loc sambata la Ede, in centrul Olandei, anunta politia locala, care precizeaza ca mai multe persoane au fost arestate. Casele din zona au fost evacuate, iar centrul orasului a fost inchis, anunta autoritatile, citate de AFP. Multiple people have just been taken hostage at…

- Mai multe persoane au fost luate ostatice intr-o cafenea din orașul olandez Ede, iar autoritațile nu știu deocamdata daca au de-a face cu un incident terorist. Cursele de trenuri spre și dinspre Ede au fost anulate, au mai anunțat autoritațile locale. Trei persoane au fost eliberate Politia olandeza…

- Un numar necunoscut de persoane au fost luate ostatice sambata dimineața intr-o populara cafenea Țarile de Jos, orașul Ede, dar autoritațile nu au pana acum... The post Luare de ostatici in Țarile de Jos. Mai multe persoane sunt blocate intr-o cafenea appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Mai mulți oameni au fost luați ostatici intr-un bar din orașul Ede, din estul Olandei, duminica dimineața, relateaza Reuters. Mai multe locuințe din zona au fost evacuate, a anunțat poliția olandeza.

