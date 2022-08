Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, Microsoft a declarat ca firma DSIRF a implementat software-ul de spionaj sau spyware — capabil sa acceseze informatii confidentiale, cum ar fi parole sau acreditari de conectare — la un numar nespecificat de banci, firme de avocatura si firme de consultanta strategice neidentificate. “Subzero…

- Desi analistii au remarcat ca aceste companii nu sunt complet imune la factorii economicei negativi, ei au spus ca este improbabil ca reducerea cheltuielilor consumatorilor sa trimita aceste firme pe pierderi, considerandu-le ca fiind ”intotdeauna de incredere pentru a contracara tendinta”. Actiunile…

- Compania rusa Gazprom a sustinut vineri ca livrarea de catre Canada in Germania, in loc de Rusia, a unei turbine destinate gazoductului Nord Stream 1 este neconforma contractului, declaratie care sugereaza o accentuare a divergentelor dintre Moscova si Berlin asupra deciziei Rusiei de a diminua volumul…

- Toyota Motor Corp a anunțat joi ca va rechema in service 2.700 dintre primele sale vehicule electrice (EV) produse in serie pentru piața mondiala, din cauza riscului ca roțile sa se desprinda, relateaza Reuters.. Cel mai mare producator auto din lume in funcție de vanzari a inaintat ministerului…

- Preturile de consum in Marea Britanie au inregistrat luna trecuta cel mai rapid ritm de crestere din ultimii 40 de ani, intensificand povara asupra gospodariilor si sporind posibilitatea ca Banca Angliei sa majoreze dobanda, arata datele publicate miercuri de Oficiul National de Statistica (ONS), transmite…

- Creșterea economica va decelera la nivel mondial de la 6,1% in 2021 la 3,6% in 2022 și 2023, scrie publicația economica Advisor Channel , care citeaza datele Fondului Monetar Internațional (FMI). Platforma media a fost inființata in 2020 de New York Life Investments, care are sub obladuire active de…

- Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet (Google) si Meta Platforms (Facebook) au crescut atat de mult in ultimii ani incat reprezinta 25% din valoarea S&P 500 in 2022. Indicele american este masurat in functie de valoarea de piata a companiilor, ceea ce inseamna ca gigantii se bucura de o influenta…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) va avea o reuniune de urgența, in cursul zilei de vineri, pentru a discuta despre focarul european de variola a maimuței, o infecție virala intalnita in vestul și centrul Africii. Peste 100 de cazuri au fost confirmate sau sunt suspectate in Europa, transmite Reuters.…