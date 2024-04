Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au respins cererea de revizuire a dosarului in care directori din Consiliul Judetean Constanta si oameni de afaceri au fost condamnati definitiv Solicitarea a fost formulata de Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au decis achitarea definitiva a fostului senator Gigi Christian Chiru, din Constanta, acuzat de ucidere din culpa.Decizia a fost luata joi, 11 aprilie 2024, de judecatorii de la Curtea Suprema. Inalta Curte a inlatura dispozitiile de obligare…

- Mai mulți procurori din Constanța au dat in judecata Ministerul Public! Acțiunea deschisa de mai mulți procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanța, dar și ai DIICOT Constanța, a fost respinsa de catre Tribunalul din Constanța. Printre cei care au formulat plangerea in acest dosar se…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei va desemna, vineri, judecatorii care vor face parte din Biroul Electoral Central (BEC) pentru alegerile locale si europarlamentare din luna iunie. Ședința publica va incepe, la ora 13:30, la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie din Bucuresti, iar…

- Dosarul in care expertul topo Bruj Guțiu Ovidiu și fiul acestuia Bruj Guțiu Ovidiu Dorin au fost trimiși in judecata de Parchetul European pentru infracțiuni de corupție, taraganeaza din cauza ca este purtat de la o instanța la alta. Judecatorii de la Tribunalul București au trimis dosarul la Tribunalul…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, cinci decrete privind eliberarea din functie a mai multor procurori, ca urmare a pensionarii. Lista procurorilor care ies din sistem aprobata de Iohannis, potrivit Administratiei Prezidentiale , include urmatorii magistrați: * Cosmina-Elena Gligor-Lungan,…

- ICCJ a decis inceperea procesului pe fond in dosarul "Tabla", informeaza Rador Radio Romania.Inalta Curte de Casație și Justiție a decis inceperea procesului pe fond in dosarul in care președintele Consiliului Județean Iasi, Costel Alexe, fost ministru al Mediului, a fost trimis in judecata pentru…