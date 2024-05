Stiri pe aceeasi tema

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus definitiv miercuri achitarea omului de afaceri Ioan Niculae si a fostului ministru al Economiei Adriean Videanu pentru constituire a unui grup infractional organizat si delapidare in dosarul Romgaz – Interagro, in care…

- Mircea Rosca, deputat PNL de Prahova, a scapat definitiv de dosarul penal in care era implicat. Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus definitiv, luni, incetarea procesului penal, dupa ce faptele de care era acuzat s-au prescris. Judecatorii au respins apelurile…

