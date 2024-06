Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie anunta, joi, ca Sectiile Unite, cu participare a 70 de judecatori, au decis sesizarea Curtii Constitutionale cu privire la modificarile aduse Legii cetateniei, apreciind ca incalca mai multe prevederi din Constitutie.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis sesizarea Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) pentru controlul constituționalitații, inainte de promulgare in ceea ce privește Legea privind modificarea și completarea Legii cetațeniei romane nr. 21/1

- Redobandirea cetațeniei romane nu se poate fara prelevarea de date biometrice de la solicitant, spun parlamentarii romani in textul noului proiect de lege care a trecut miercuri de Camera Deputaților. La depunerea cererii de acordare sau redobandire, termenul poate fi redus cu pana la trei ani. 172…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, in unanimitate, sesizarea Curtii Constitutionale a Romaniei pentru controlul constituționalitații, inainte de promulgare, in ceea ce privește Legea pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Asta dupa ce PSD a depus la Camera Deputaților un…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a sesizat Curtea Constitutionala cu privire la modul in care parlamentarii au modificat codul penal pentru a reglementa interdictia practicarii jocurilor de noroc in localitatile cu mai putin de 15.000 de locuitori. In opinia instantei supreme, in acest caz a fost…

- Facem precizarea ca pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie. Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta sesizeaza Inalta Curte de Casatie si Justitie a…

- Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmarire penala, impreuna cu ofițerii de poliție judiciara din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane – Direcția de Investigare a Criminalitații Economice, au desfașurat astazi percheziții domiciliare la sediul…

- Un nou episod controversat a avut loc in Inalta Curte de Casație și Justiție, unde judecatorii au invalidat o semnatura electronica calificata, comparand-o cu un „bilet de loterie expirat”. Acest incident a generat o reacție vehementa din partea avocaților și a justițiabililor, care considera decizia…