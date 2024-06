Inalta Curte de Casație și Justiție a sesizat Curtea Constituționala a Romaniei (ICCJ) privind legea care prevede pedepse cu inchisoarea pentru deținerea de pacanele in localitațile mici. Decizia, luata in unanimitate, ridica probleme legate de claritatea și respectarea principiului bicameralismului in procesul legislativ. Judecatorii ICCJ considera ca legea este neclara și necesita o reevaluare constituționala […] The post Judecatorii ICCJ contesta legea pacanelelor: Sesizare la CCR pentru clarificare appeared first on Puterea.ro .