Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus definitiv, marti, incetarea procesului penal impotriva Elenei Udrea in dosarul Hidroelectrica, in care este acuzata de trafic de influenta si spalare a banilor, in legatura cu suma de 5 milioane de dolari pe care ar fi primit-o de la omul de afaceri.

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus definitiv, luni, incetarea procesului penal impotriva deputatului PNL de Prahova Mircea Rosca, acuzat de trafic de influenta, dupa ce faptele de care era acuzat s-au prescris.

- Direcția Naționala Anticorupție ( DNA ) – Serviciului Teritorial Oradea se muta, incepand de astazi, intr-un sediu nou. Cu aceasta ocazie s-a desfașurat o scurta festivitate . „Din pacate, in Romania ne-am obișnuit sa nu avem așteptari prea ridicate cand vorbim de condițiile de munca la stat. Aceasta…