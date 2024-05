Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) se afla in fața unei decizii importante, fiind chemata sa se pronunțe asupra constituționalitații Legii „fugarilor”, dupa o serie de amanari. Sesizarea a fost facuta de Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), care considera ca aceasta lege incalca drepturile fundamentale. Contextul Legii Fugarilor Legea „fugarilor” a fost adoptata de […] The post Legea Fugarilor: constituționala sau nu? Se așteapta decizia CCR appeared first on Puterea.ro .