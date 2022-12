Explozia care a aruncat în aer prețul gazelor în Europa Explozia la conducta de gaz Urengoi – Pomari – Ujgorod din Ciuvasia, Rusia, a aruncat in aer prețul gazului in Europa. Acesta a sarit pana la 1.260 de dolari per mia de metri cubi, reiese din informatiile Bursei ICE din Londra. Creșterea totala a prețurilor de la inceputul zilei depașește 5%. Prețul futures din ianuarie la hub-ul TTF din Țarile de Jos a crescut la 1.258 de dolari per mia de metri cubi, sau la 114,325 euro per MWh (pe baza cursului de schimb EUR/USD actual, prețurile ICE sunt prezentate in euro per MWh), relateaza TASS preluat de Rador. Anterior, s-a anuntat ca o explozie s-a produs… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

