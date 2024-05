Guvernul Romaniei anunța cu mandrie creșterea Produsului Intern Brut (PIB), susținand ca țara noastra va avea cea mai mare creștere economica din Europa. Insa aceasta realizare aparenta ridica multe semne de intrebare și starnește critici din partea specialiștilor in economie. Potrivit formulei economice de baza, PIB-ul este egal cu consumul, investițiile, cheltuielile guvernamentale și exportul […] The post Creșterea PIB-ului in Romania: Realitate sau iluzie guvernamentala? appeared first on Puterea.ro .