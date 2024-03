Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre spitalele CFR pe care ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, vrea sa-l dea gratis catre baronii locali PSD și PNL a fost declarat anul trecut cel mai bun spital din Romania . Unul dintre cele 15 spitale CFR de care ministrul Transporturilor și Infrastructurii,…

- Laura Kovesi, șefa Parchetului European, avertizeaza ca infractorii se orienteaza catre fraudele transfrontaliere. „In spatele acestor fraude se afla organizatii infractionale care opereaza de pretutindeni in Europa si sunt foarte flexibile”, a explicat Laura Kovesi, intr-un interviu acordat AFP. Aceștia…

- Dupa o lunga batalie juridica de 13 ani, Tribunalul Maramureș a emis o decizie definitiva in data de 14 februarie, obligand Primaria Baia Mare sa demoleze zidul de segregare ridicat in 2011, care separa populația roma de restul comunitații. Procesul a fost inițiat in 2020 de catre fotograful și activistul…

- Polonia vrea sa introduca controale de calitate la toate livrarile de cereale din Ucraina care tranziteaza țara, a declarat luni secretarul de stat din Ministerul polonez al Agriculturii, Michal Kolodziejczak. Anunțul vine intr-un moment in care fermierii polonezi continua protestele la scara nationala…

- CARAȘ-SEVERIN – De sus, proiectul se vede bine și pare simplu. Președintele Consiliului Județean, Romeo Dunca, e de parere ca 20.000 de schiori ar putea veni in zona, renunțand sa mai ia drumul stațiunilor turistice din Europa. Asta ar putea insemna o industrie turistica cu 40.000 de locuri de cazare…

- Dupa intrarea in Uniunea Europeana, asigurații din sistemul de asigurari de sanatate din Romania au dreptul la servicii medicale pe teritoriul statelor membre UE, Elveției și Marii Britanii, fapt pentru care țara noastra a decontat, in ultimii cinci ani, o suma uriașa pentru serviciile medicale oferite…

- Continua criticile pe marginea admiterii parțiale a Romaniei in spațiul Schengen. Daniel Funeriu , fost ministru al Educației, se declara revoltat de condițiile pe care le-ar fi acceptat guvernanții romani. „Inca nu imi vine sa cred ca cineva, care reprezinta Romania, a indraznit sa comita un asemenea…