- Biroul Electoral de Circumscripție Nr. 1 Timișoara a emis Hotararea Nr. 33 in urma unei contestații formulate de Partidul Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR), prin președintele sau, la data de 28 mai 2024. Contestația viza inlaturarea unor afișe cu caracter electoral care il reprezentau pe Nicolae…

- Pedepsele pentru cei care iși agreseaza fizic sau verbal vecinii vor fi inasprite și va putea fi instituit ordin de restricție pentru agresori, conform unui proiect de lege care modifica Codul Penal, adoptat marți de Camera Deputaților. Modificarile vin in contextul in care zeci de ani mulți timișoreni…

- Asociatia Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei (MDM) a depus, luni, o petitie la Consiliul National Pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) in care cere sanctionarea premierului Marcel Ciolacu pentru declaratia acestuia referitoare la Moldova. MDM solicita CNCD sa ia act de declaratia premierului Marcel…

- Biroul Electoral de Circumscripție nr. 42 – Municipiul București a hotarat in ultima zi sa admita candidatura senatoarei Diana Șoșoaca la funcția de primar general al Capitalei, dupa ce inițial i-au respins dosarul din cauza numarului prea mic de semnaturi valide. Pe 27 aprilie Biroul Electoral al Municipiului…

- Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 42 Municipiul Bucuresti a respins candidatura Dianei Sosoaca, presedinta a partidul S.O.S. Romania, pentru functia de primar general, deoarece a gasit probleme multiple la listele de semnaturi depuse de aceasta. Șoșoaca a acuzat, insa, ca respingerea candidaturii…

- Temperaturile vor fi peste cele normale in aceasta perioada, in cea mai mare parte a tarii, dar special in sud si sud-est, pana aproape de jumatatea lunii mai, conform prognozei anuntate vineri de meteorologi. Saptamana 15.04.2024 – 22.04.2024 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice…

- Rares Bogdan, prim-vicepresedinte PNL, a declarat sambata ca PNL isi propune ca la alegerile locale sa ia peste 90% din primariile din Romania si peste 95% din Consiliile Judetene, iar la europarlamentare liberalii si-au propus 17 europarlamentari, dar el ar vrea mai mult, 19 sau 20. Intrebat daca…

- Studenta de la Facultatea de Medicina din Timisoara, in varsta de 21 de ani, a murit dupa ce iubitul ei, student atat la Facultatea de Medicina, cat si la Facultatea de Teologie, un tanar de 23 de ani, a injunghiat-o de aproximativ 30 de ori cu un cuțit, relateaza News.ro. Potrivit anchetatorilor, fata…