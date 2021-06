Experiment NASA. Peste o sută de calamari, trimiși în spațiu Peste 100 de pui de calamar, care au un sistem imunitar similar cu al oamenilor, și 5.000 de animale microscopice urmeaza sa fie trimise spre Stația Spațiala Internaționala (ISS). Acestea, impreuna cu alte echipamente pentru experimente, se vor indrepta catre ISS cu racheta Falcon 9 a SpaceX, relateaza BBC. Oamenii de știința spera ca experimentele […] The post Experiment NASA. Peste o suta de calamari, trimiși in spațiu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

