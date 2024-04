Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile pentru un armistitiu in Fasia Gaza si eliberarea ostaticilor detinuti de Hamas fac „progrese semnificative”, a informat luni media egipteana pro-guvernamentala Al-Qahera News, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Negocierile care se poarta la Cairo, pentru obținerea unui armistițiu in Fașia Gaza, au facut progrese semnificative, a anunțat presa din Egipt in dimineața de 8 aprilie 2024. Informația privind progresul negocierilor ar veni de la un important oficial egiptean. La tratative participa delegații din…

- Negocierile pentru un armistitiu intre Israel si Hamas vor fi reluate duminica la Cairo. Este cea mai recenta incercare de a se obtine o pauza dupa aproape sase luni de razboi in Fasia Gaza, a anuntat sambata televiziunea egipteana Al Qahera News TV, citand o sursa din domeniul securitatii, potrivit…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, se va deplasa sambata in Egipt, la granita cu Fasia Gaza, pentru a reinnoi apelurile la incetarea focului, relateaza AFP.Vizita sa are loc in contextul in care Israelul ameninta sa lanseze o operatiune militara majora in orasul Rafah,…

- „20 de teroriști au fost eliminați pana acum in spitalul Shifa in mai multe confruntari, iar zeci de suspecți capturați sunt acum audiați”, a anunțat armata israeliana.Armata mai precizeaza ca in interiorul spitalului a gasit arme și fonduri care aparțin gruparii Hamas.Intre cei 20 de palestieni uciși…

- Hamas a prezentat mediatorilor o propunere de armistitiu in Fasia Gaza care include in prima etapa eliberarea femeilor, copiilor, varstnicilor si bolnavilor israelieni luati ostatici in schimbul eliberarii a 700-1000 de prizonieri palestinieni, potrivit unui document la care a avut acces agentia Reuters.Intre…

- Cabinetul militar israelian a aprobat simbata seara continuarea negocierilor de pace și va trimite o noua delegație in Qatar. Potrivit presei, misiunea va avea un mandat limitat și se va concentra pe aspectele tehnice ale unui potențial acord. Vizita este așteptata sa aiba loc in decurs de o saptamina.…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a promis miercuri seara o "puternica" operatiune la Rafah "dupa" ce a permis populatiei civile sa paraseasca acest cel mai sudic oras al Fasiei Gaza, informeaza France Presse, scrie AGERPRES. "Ne vom bate pana la victoria completa, ceea ce implica o actiune…