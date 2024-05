AstraZeneca retrage vaccinul anti-COVID. Poate provoca efecte secundare rare AstraZeneca a anuntat ca a initiat retragerea la nivel mondial a vaccinului sau anti-COVID-19 din cauza unui „surplus de vaccinuri actualizate disponibile”. De asemenea, compania a precizat ca va proceda la retragerea autorizatiilor de introducere pe piata a vaccinului Vaxzevria in Europa. „Deoarece intre timp au fost dezvoltate mai multe variante ale vaccinului COVID-19, exista […] The post AstraZeneca retrage vaccinul anti-COVID. Poate provoca efecte secundare rare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

