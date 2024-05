Decredibilizarea permanentă a instituțiilor românești: dovezi, motive și consecințe In ultimele decenii, instituțiile romanești au fost supuse unei decredibilizari persistente și adanci, reflectand un fenomen complex și multifactorial cu repercusiuni semnificative asupra societații și a vieții politice și sociale din Romania. Aceasta dezintegrare a increderii in instituții este susținuta de o serie de dovezi empirice și observații, care ilustreaza motivele și consecințele acestui proces. […] The post Decredibilizarea permanenta a instituțiilor romanești: dovezi, motive și consecințe appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In lumea cinematografiei internaționale, Festivalul de Film de la Cannes este considerat unul dintre cele mai prestigioase evenimente, unde filmele sunt supuse unei atenții deosebite și sunt apreciate pentru calitatea și originalitatea lor. Anul acesta, Romania se remarca prin prezența a doua filme…

- Romania reintroduce schema de ajutor pentru sprijinirea societaților comerciale din țara, in contextul razboiului declanșat de Rusia pe teritoriul Ucrainei. Comisia Europeana și-a dat luni acordul. Comisia Europeana a aprobat luni reintroducerea in Romania a schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea…

- Cooperativa Agricola Caprirom Sud Muntenia, cu sprijinul Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale ( MADR ) și al Primariei Sectorului 3 organizeaza, in perioada 5-7 aprilie 2024, in Parcul Alexandru Ioan Cuza (IOR) un nou targ de promovare a produselor agroalimentare romanești „Poftim din Romania!…

- Salariile lunare ale unor angajați in Parlament au crescut in mod considerabil, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, in timp ce 40% dintre pensionari iși pun speranța in recalcularea din septembrie anul acesta. Salarii la zi, in Parlament Iata și cateva exemple de salarii la zi in Parlament…

- Dezacordul Guvernului Austriei pentru includerea Romaniei și a Bulgariei in Schengen este rușinoasa, incorecta și ineficienta, a spus Walter Baier, lider al Partidului Stangii Europene. „Dați-mi voie sa raspund acum in calitate de austriac. Consider rușinoasa poziția Guvernului austriac. Este nedreapta,…

- Primarul Clujului, Emil Boc, este de parere ca traseismul politic ar trebui interzis prin lege. Momentan, acesta a fost permis prin derogare odata cu ordonanța pentru comasarea alegerilor. Emil Boc vrea sa interzica traseismul politic , satul, probabil, sa vada cați oameni a pierdut PNL in ultima luna.…

- In aceasta dimineata s a stins din viata unul dintre marii maestrii ai scenei lirice romanesti, slujitor devotat al culturii constantene, reprezentant de seama al artei spectacolului liric si al culturii romanesti, se arata intr un comunicat al Teatrului National de Opera si Balet Oleg Danovski. "Dirijor…

- Ceea ce trebuia sa fie o seara de distracție s-a terminat prost pentru Florian Coldea, fostul adjunct al Serviciului Roman de Informații dar și pentru afaceristul Sergiu Diacomatu. Potrivit unor informații pe surse, intre cei doi s-ar fi iscat un scandal. Totul ar fi inceput in cadrul festivalului Untold…