Tren CFR, ajuns la destinație cu o întârziere enormă. Ce s-a întâmplat pe traseu Un tren care circula pe ruta Pitești – București Nord a ajuns, vineri seara, la destinație, cu o intarziere enorma. CFR a venit cu explicații dupa acest eveniment extrem de neplacut pentru calatori. Intarziere enorma a unui tren aflat pe ruta Pitești – București Nord Au avut parte de acest ghinion imens calatorii aflați in trenul RE 13211 care circula intre Pitesti – Bucuresti Nord. Vineri seara, acesta a ajuns la destinatie cu o intarziere de 310 minute . Se pare ca locomotiva s-a defectat, afirma reprezentanții CFR SA. Ulterior, o locomotiva de ajutor a fost așteptata timp de 191 de minute .… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CFR SA a transmis ca trenul RE 13211 s-a format in statia Pitesti din garnitura trenului RE 13245, care a iesit din Depoul Basarab cu o intarziere de 17 minute, iar in gara Titu a anuntat defectarea locomotivei si a stationat inca 191 de minute pana a ajuns o locomotiva de ajutor pentru continuarea…

- Cutremurul atipic avand in vedere zona unde s-a produs, in apropierea colosului de beton care a format lacul de acumulare de la Bicaz, nu a provocat vreun neajuns echipamentelor barajului. Aceasta este concluzia verificarilor dispuse in urma seismului petrecut in dimineața de joi, 28 martie 2024, in…

- Toate zborurile catre aeroportul Nikola Tesla din Belgrad au fost deviate spre Timișoara, joi seara, 29 februarie, dupa ce un apel anonim a anunțat plasarea unei bombe la bordul unui zbor Wizz Air spre Barcelona, relateaza Blic. Alerta a fost falsa.Apelul a fost primit la ora locala 19.15, o ora mai…

- Peste 3.000 de persoane sunt blocate pe un vas de croaziera in largul insulei Mauritius din Africa de Est din cauza suspiciunilor privind o epidemie de holera la bord. Autoritațile au prelevat probe de la aproximativ 15 pasageri care se aflau in carantina, iar rezultatele sunt așteptate marți, transmite…

- Un incendiu s-a produs, marți dimineața, la un vagon de tren in orașul Titu, din județul Dambovița. Calatorii au fost evacuați de urgența. Din primele informații, nu s-au inregistrat victime. Citește și: Incendiu la un service auto din Pitești. Au ars doua mașini Pompierii militari au fost solicitați…

- Brigada de poliție cu destinație speciala ”Fulger” va desfașura și astazi exerciții tactice, in contextul carora cheama populația la calm. ”Astazi, colegii noștri din cadrul Brigazii de poliție cu destinație speciala “Fulger” desfașoara exerciții tactice in centrul țarii, cu implicarea tehnicii blindate.…

- ”CFR Calatori adapteaza permanent oferta de servicii pentru a raspunde cat mai bine cerintelor pasagerilor. Astfel, pentru a oferi accesibilitate unei categorii cat mai mari de pasageri la calatoria cu trenul, compania a introdus in urma cu 4 ani serviciul Regio-Expres (R-E). Acesta reprezinta o alternativa…