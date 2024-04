Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a facut "mii" de incercari pentru a se infiltra in retele feroviare europene, spune ministrul ceh al Transporturilor, Martin Kupka. Acesta descrie o campanie a Moscovei destinata sa destabilizeze Uniunea Europeana si sa saboteze o infrastructura vitala, prin atacuri cibernetice.

- ”Asteptam de la China sa transmita mesaje foarte clare Rusiei”, a declarat ministrul francez, pledand in favoarea unui ”raport de forta favorabil Ucrainei”, intr-o conferinta de presa comuna, la Beijing, cu omologul sau chinez Wang Yi. Este ”evident ca China joaca un rol-cheie in independenta, respectarea…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, l-a ,,felicitat" in mod ironic vineri, 15 martie, pe presedintele rus Vladimir Putin pentru realegerea lui, chiar daca scrutinul prezidential de trei zile abia a inceput in Rusia, scrie Agerpres preluand AFP.,,Vreau sa-l felicit pe Vladimir Putin pentru…

- Comentariile facute de Vladimir Putin despre armele nucleare, intr-un interviu acordat miercuri presei ruse, nu constituie o amenintare cu folosirea acestora, a declarat joi Kremlinul, care a acuzat SUA ca au scos „in mod deliberat” din context afirmatiile presedintelui rus, relateaza Reuters.Putin…

- Presedintele american Joe Biden s-a intalnit joi, la San Francisco, cu vaduva Yulia si cu fiica Dasha ale opozantului rus Aleksei Navalnii, care a murit in inchisoare, a anuntat Casa Alba intr-un comunicat de presa citat de France Presse. In cadrul acestei intalniri, care a fost tinuta departe de ochii…

- Ucraina efectueaza o manevra in orașul asediat Avdiivka pentru a retrage trupele catre unele zone cu „poziții mai avantajoase”, a declarat joi purtatorul de cuvant al Armatei, Dmitro Lihovi, relateaza Rador Radio Romania. Rusia incearca sa cucereasca orașul dupa luni de lupte grele. El a spus in…

- „Vedem ca rușii calculeaza ca un conflict militar cu NATO este posibil in urmatorul deceniu”, a declarat șeful serviciului de informații externe de la Tallinn, citat de Financial Times.Rusia intenționeaza sa iși dubleze numarul de trupe staționate de-a lungul graniței cu statele baltice și Finlanda,…

- Iranul și Hezbollah antreneaza operatori ruși de drone in Siria pentru a fi dislocați in Ucraina, a acuzat agenția ucraineana de informații militare (HUR) pe 12 februarie.Garda Revoluționara Iraniana și gruparea militanta susținuta de Teheran cu sediul in Liban desfașoara instrucțiunile la baza aeriana…