Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri despre ruperea coalitiei ca in PNL asa se aude, dar asta este doar asa, o legenda urbana. El a precizat ca liberalii ”sunt condamnati sa mearga alaturi de PSD”.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, la Digi24, ca PNL este „condamnat” sa mearga in alianta cu PSD și ca nu va iesi de la guvernare inainte de alegerile prezidentiale și parlamentare. Liderul UDMR anticipeaza ca PNL va ramane in „alianta politica de stanga”, asa cum este actuala coalitie…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, la Digi 24, ca liberalii „sunt condamnati” sa mearga in alianta cu PSD, nu vor iesi de la guvernare inainte de alegerile parlamentare si prezidentiale, vor ramane in „alianta politica de stanga”, asa cum este actuala coalitie „in care PSD determina…

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a reactionat, marti, la anuntul lui Marcel Ciolacu, liderul social-democrat, conform caruia partidul o va sustine la functia de primar al Capitalei. „Multumesc pentru incredere! Impreuna vom lupta pentru dreptul bucurestenilor la o viata mai buna, intr-un…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, pune sub semnul intrebarii, miercuri seara, credibilitatea coalitiei in fata alegatorilor, in conditiile in care, in Bucuresti, s-a ajuns in situatia de a se discuta despre o eventuala retragere a candidatului comun. „Nu stiu ce este in capul lor”, afirma Kelemen Hunor,…

- Social-democratii si liberalii sunt “condamnati” sa ramana impreuna si dupa alegerile europarlamentare din 9 iunie pentru ca nu exista alta cale nici pentru unii, nici pentru alții, susține Kelemen Hunor. Ce spune Kelemen Hunor despre viitorul coaliției PSD-PNL Președintele UDMR a explicat faptul ca…

- Social-democratii si liberalii sunt "condamnati" sa ramana impreuna si dupa alegerile europarlamentare din 9 iunie, iar o intrebare este in ce familie europeana va merge "locomotiva" independenta a listei comune a acestora, a afirmat, luni, presedintele UDMR, Kelemen Hunor. "Acum PNL e in coalitia…

- Social-democratii si liberalii sunt "condamnati" sa ramana impreuna si dupa alegerile europarlamentare din 9 iunie, iar o intrebare este in ce familie europeana va merge "locomotiva" independenta a listei comune a acestora, a afirmat, luni, presedintele UDMR, Kelemen Hunor. Acesta a mai explicat ca…