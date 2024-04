Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, la inaugurarea noului terminal de plecari externe al Aeroportului Internațional “Traian Vuia” din Timișoara, ca pentru aderarea completa a Romaniei la Schengen este nevoie de „stabilitate”, formula folosita frecvent de PSD și PNL pentru a-și descrie colaborarea…

- Topirea ghețurilor din Antarctica va modifica durata unui an ● NASA a stabilit ce instrumente vor fi plasate pe Luna in cadrul misiunii Artemis III ● SUA confirma, gripa aviara a fost identificata in premiera in fermele de vite

- Un nou semnal de alarma rasuna in intreaga lume. Organizația Meteorologica Mondiala emite un raport de alerta maxima. In esența, raportul aduce in prim-plan o realitate cruda și tulburatoare: planeta noastra se afla in pragul colapsului. Intr-o lume deja inundata de știri despre schimbarile climatice…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a sustinut ca aderarea completa a Romaniei la spatiul Schengen este un proces ireversibil, care trebuie finalizat in anul 2024 cu extinderea acquis-ului Schengen și la frontierele terestre.

- Pana in prezent, discuțiile despre incalzirea globala și topirea ghețarilor au fost predominant teoretice. Cu toate acestea, o simulare realizata de o echipa de cercetatori prezinta un tablou sumbru al consecințelor grave pe care topirea completa a gheții de pe Pamant le-ar avea asupra fiecarui colț…

- „Ghețarul Apocalipsei”, un bloc de gheața masiv din Antarctica, de dimensiunile statului american Florida, provoaca temeri mari printre cercetatorii care-i studiaza topirea accelerata. Oamenii de știința au descoperit ca ghețarul și-a inceput topirea accelerata in anii ’40 ai secolului trecut. Ghețarul…

- Pentru prima data oamenii de știința au confirmat prezența unei tulpini letale de gripa aviara in Antarctica, eveniment care ar putea reprezenta o grava amenințare la adresa pinguinilor din aceasta regiune. Consiliul Superior de Investigații Științifice din Spania (CSIC) a anunțat ca a fost detectata,…

