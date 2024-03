Farul Constanta: Raluca Sarghe-Simes - Am aratat ca suntem o echipa mare. Va dati seama cum am trait eu meciul?“

Dupa prima runda din play off, Farul Constanta ocupa locul doi in clasament, la noua puncte in spatele liderului Politehnica Timisoara. Echipa feminina de fotbal Farul Constanta… [citeste mai departe]