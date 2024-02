Alertă de sănătate în Antarctica: Gripa aviară pune în pericol pinguinii Pentru prima data oamenii de știința au confirmat prezența unei tulpini letale de gripa aviara in Antarctica, eveniment care ar putea reprezenta o grava amenințare la adresa pinguinilor din aceasta regiune. Consiliul Superior de Investigații Științifice din Spania (CSIC) a anunțat ca a fost detectata, pentru prima oara in Antarctica , prezența virusului gripei aviare cu grad inalt de patogenitate, evidențiind raspandirea neașteptata a virusului la distanțe mari și peste bariere naturale considerabile. Virusul a fost identificat in mostre provenite de la pasari skua (Stercorarius maccormicki) moarte,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

