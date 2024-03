Stiri pe aceeasi tema

- Lista caștigatorilor de la Berlin Film Festival 2024 Berlin Film Festival 2024 s-a incheiat dumimica, odata cu gala de decernare a premiilor. Anul acesta, juriul a fost condus de celebra actrița Lupita Nyong’o. Din juriu au mai facut parte Brady Corbet, Ann Hui, Christian Petzold, Albert Serra, Jasmine…

- Rapperul american Killer Milke a fost arestat la ceremonia Grammy Awards , dupa ce a caștigat trei premii, relateaza presa internaționala. Pe rețelele sociale, Killer Mike apare incatușat și escortat de poliție pe culoarele de la Crypto Arena, care a gazduit ceremonia. Killer Mike a obținut trei premii,…

- Cea de-a 66-a ediție a Premiilor Grammy a avut loc la Crypto.com Arena din Los Angeles, in noaptea de duminica spre luni. Cantareața Taylor Swift a cucerit premiul pentru cel mai bun album al anului, datorita albumului „Midnights”, informeaza AFP.

- FOTO: ANAF scoate la vanzare mașini confiscate. Prețuri intre 800 și 20.000 de euro. LISTA completa ANAF scoate la vanzare mașini confiscate, in luna ianuarie 2024. Agenția Naționala de Administrare Fiscala vinde autoturisme, autoutilitare, camioane și tractoare intrate in proprietatea statului in urma…

- DE UNDE VREA GUVERNUL SA FACA ROST DE BANI-noi taxe pentru companii-taxe locale majorate cu rata inflației (+13,8%)-impozit suplimentar pe cladiri și mașini-acciza tutun + 7,5%-acciza alcool + 10%-acciza carburant + 13,8%-tichete de masa/vouchere de vacanța impozitate-orele suplimentare de munca nu…

- DE UNDE VREA GUVERNUL SA FACA ROST DE BANI-noi taxe pentru companii-taxe locale majorate cu rata inflației (+13,8%)-impozit suplimentar pe cladiri și mașini-acciza tutun + 7,5%-acciza alcool + 10%-acciza carburant + 13,8%-tichete de masa/vouchere de vacanța impozitate-orele suplimentare de munca nu…

- Romania introduce noi masuri pentru a asigura accesul gratuit la vaccinuri esențiale pentru adulți. De la 1 decembrie, o lista extinsa de vaccinuri intra in programul de compensare, acoperind intre 50% și 100% din costuri.