Gala premiilor Oscar, ajunsa la cea de-a 96-a ediție, și-a desemnat caștigatorii. „Oppenheimer” a fost „vedeta” celebrului eveniment din acest an, desfașurat la Los Angeles. Vedetele de la Hollywood s-au reunit duminica seara, la Los Angeles, la gala anuala a premiilor Oscar, ajunsa la cea de-a 96-a editie. Jimmy Kimmel s-a aflat pentru a patra […] The post Premiile Oscar 2024. „Oppenheimer”, desemnat cel mai bun film. Lista completa a castigatorilor – VIDEO first appeared on Ziarul National .