Alertă Roșie: Planeta înfruntă colapsul – o avertizare de la meteorologii ONU Un nou semnal de alarma rasuna in intreaga lume. Organizația Meteorologica Mondiala emite un raport de alerta maxima. In esența, raportul aduce in prim-plan o realitate cruda și tulburatoare: planeta noastra se afla in pragul colapsului. Intr-o lume deja inundata de știri despre schimbarile climatice și efectele sale devastatoare, acest raport aduce dovezi clare și cifre alarmante care subliniaza amploarea crizei pe care o traversam. Recorduri spulberate in materie de temperatura și poluare, incalzirea globala in creștere, precum și concentrari fara precedent de gaze cu efect de sera – acestea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

