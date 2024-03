ONU: Planeta este în pragul colapsului. Mai putem face ceva? Un nou raport al Organizatiei Meteorologice Mondiale, aflata sub egida ONU, avertizeaza ca planeta este in pragul colapsului, dupa ce in 2023 s-au doborat recorduri in materie de poluare, incalzire globala si concentratii de gaze cu efect de sera, relateaza AFP . Au fost doborate recorduri pentru caldura oceanelor, cresterea nivelului marii, retragerea ghetarilor etc. 2023 a incheiat cel mai fierbinte deceniu inregistrat vreodata, impingand planeta „pe marginea prapastiei”, a avertizat marti ONU. Raportul Organizatiei Meteorologice Mondiale (OMM) arata ca au fost doborate si, in unele cazuri,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toate recordurile importante de temperatura au fost doborate anul trecut, a anuntat marti Organizatia Meteorologica Mondiala (WMO), secretarul general al acestei organizatii. Celeste Saulo, atragand atentia in special asupra incalzirii oceanelor si diminuarii suprafetelor marine acoperite de gheata,…

- Un nou raport al Organizației Meteorologice Mondiale (OMM), o agenție a ONU, arata ca au fost doborate și, in unele cazuri, „spulberate" recorduri in ceea ce privește nivelul gazelor cu efect de sera, temperaturile de la sol, caldura inmagazinata de oceane și aciditatea acestora, creșterea nivelului…

- Planeta se afla in mijlocul unei crize climatice iminente, iar renumitul expert in geofizica și riscuri climatice Bill McGuire avertizeaza ca ar trebui sa fim profund ingrijorați de ceea ce ne așteapta. Expertul subliniaza faptul ca clima noastra se deterioreaza intr-un ritm alarmant și ca, daca nu…

- Spitalul Județean Brașov a acumulat datorii de 41 de milioane lei pentru ca a tratat mai mulți pacienți decat erau fondurile. Modificarea legislației dureaza, așa ca va apela la o soluție de urgența.

- Creșterea brusca a malnutriției in rindul copiilor din Gaza reprezinta o amenințare grava pentru sanatatea acestora; in Fișie ar putea incepe un val de decese in rindul copiilor din cauza foametei. Despre aceasta avertizeaza UNICEF. "In curand in Fișia Gaza ar putea incepe un val de decese in rindul…

- In anul 2023, numarul mediu de contracte de munca a fost, in 2023, de 6.725.745, cu aproape un milion in plus fața de 2013, cand numarul acestora a fost de 5.747.294; Numarul mediu de salariați a fost, in 2023, de 5.747.294, cu peste 600.000 in plus fața de 2013, cand numarul acestora a fost de [...]…

- Anul 2024 are o sansa din trei sa fie chiar mai cald comparativ cu 2023, care a fost deja cel mai calduros inregistrat vreodata in lume, au anuntat vineri oamenii de stiinta de la Administratia Nationala Oceanica si Atmosferica (NOAA) din Statele Unite, transmite Reuters.In analiza anuala a climei la…

- Pragul convenit la nivel internațional pentru a opri trecerea planetei spre o era periculoasa din punct de vedere climatic va fi „depașit in toate scopurile practice” in cursul anului 2024, a avertizat cercetatorul cunoscut drept „nașul științei climatice”, James Hansen, relateaza The Guardian.James…