ONU declanşează 'alerta roşie': 'Planeta este în pragul colapsului!' / Raport devastator pentru omenire! Un nou raport al Organizatiei Meteorologice Mondiale, aflata sub egida ONU, avertizeaza ca planeta va fi "in pragul colapsului" dupa 2023, dupa ce s-au doborat recorduri in materie de poluare, incalzire globala si concentratii de gaze cu efect de sera, relateaza AFP, informeaza News.ro. Au fost doborate recorduri pentru caldura oceanelor, cresterea nivelului marii, retragerea ghetarilor etc. 2023 a incheiat cel mai fierbinte deceniu inregistrat vreodata, impingand planeta "pe marginea prapastiei", a avertizat marti ONU. Raportul Organizatiei Meteorologice Mondiale (OMM) arata ca au fost… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

- Toate recordurile importante de temperatura au fost doborate anul trecut, a anuntat marti Organizatia Meteorologica Mondiala (WMO), secretarul general al acestei organizatii. Celeste Saulo, atragand atentia in special asupra incalzirii oceanelor si diminuarii suprafetelor marine acoperite de gheata,…

- Un nou raport al Organizației Meteorologice Mondiale (OMM), o agenție a ONU, arata ca au fost doborate și, in unele cazuri, „spulberate" recorduri in ceea ce privește nivelul gazelor cu efect de sera, temperaturile de la sol, caldura inmagazinata de oceane și aciditatea acestora, creșterea nivelului…

- Planeta a asistat la un numar tot mai mare de erupții și furtuni solare, precum și furtuni geomagnetice in ultimele cateva luni și este de așteptat sa creasca in continuare, arata National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), potrivit Hindus Times .Potrivit unui raport publicat de spaceweather.com,…

