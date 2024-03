Stiri pe aceeasi tema

- Va ploua slab in Maramures, Banat si Crisana, iar in restul teritoriului vor fi ploi slabe. Temperaturile maxime se vor incadra intre 5 si 14 grade.in București, regimul termic va fi in continuare caracterizat de valori peste cele specifice perioadei. Cerul va fi temporar noros si vor fi conditii ca…

- Vremea va fi mai calda decat in mod normal in Capitala. Potrivit meteorologilor, duminica maxima va ajunge la 21 de grade Celsius, iar luni la 16.Potrivit ANM, pana luni dimineața, vremea va fi in Capitala mult mai calda decat in mod obișnuit pentru aceasta perioada. Cerul va fi temporar noros. Vantul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anunțat prognoza meteo pentru urmatoarele zile."Duminica dimineața am avut valori de temperatura minima sub pragul gerului, in partea de centru, nord, est și sud a țarii, cu cea mai mica valoare la Fagaraș, -18 grade Celsius. Tendința pentru…

- Studiu NASA: Anul 2023 a fost cel mai cald an din istoria masuratorilor meteorologice In anul 2023, s-a inregistrat cea mai ridicata temperatura medie a suprafeței Pamantului in istoria masuratorilor meteorologice, conform unei concluzii ingrijoratoare publicate de NASA. Analiza agenției arata ca temperatura…

- In Orasul Nikkaluokta, din nordul Suediei, a fost inregistrata marti-dimineata o temperatura de 8,3°C. Pe 5 ianuarie, insa, temperatura aici fusese de minus 42,9°C, ceea ce inseamna ca in doar patru zile termometrele au aratat un salt spectaculos, de peste 51 de grade Celsius. {{723771}}La citiva kilometri…

- Anul trecut a fost cel mai cald an din istorie pentru Romania cu o temperatura medie de 12,5 grade si o abatere termica de 2,3 grade fata de normalul perioadei 1981 - 2010, anunta ministerul Mediului. Cel mai cald an din istorie a avut si cel mai calduros Craciun, maxima zilei fiind de 17 grade Celsius,…

- Ianuarie este luna de iarna caracterizata, in general, de cele mai scazute valori minime ale temperaturii, ca urmare a persistentei maselor de aer continental polar ce acopera in aceasta perioada jumatatea estica a Europei, dar este si luna in care se mai pot inregistra si temperaturi de peste 18 –…

- Vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit in noaptea de Revelion in cea mai mare parte a tarii, dar si in prima saptamana din ianuarie 2024. Administrația Naționala de Meteorologie(ANM) a emis prognoza meteo pentru Revelion, dar și pentru prima saptamana din 2024. Potrivit meteorologilor, nu vom…