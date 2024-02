Prognoza meteo 21 februarie: vreme anormal de caldă, temperaturile sar de 20 de grade Va ploua slab in Maramures, Banat si Crisana, iar in restul teritoriului vor fi ploi slabe. Temperaturile maxime se vor incadra intre 5 si 14 grade.in București, regimul termic va fi in continuare caracterizat de valori peste cele specifice perioadei. Cerul va fi temporar noros si vor fi conditii ca trecator sa ploua slab. Temperatura maxima va fi de 11...12 grade. Prognoza meteo a fost actualizata: directorul ANM anunța din nou pana la 20 de grade Celsius. Valori nefirești, zone cu temperaturi record Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

