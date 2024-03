Valoarea tichetelor culturale care pot fi acordate angajatilor lunar sau ocazional va fi de 210 lei/luna sau 430 lei/eveniment, pentru primul semestru din acest an, potrivit unui proiect publicat de Ministerul Finantelor. Valoarea sumei care se acorda lunar, respectiv ocazional, se utilizeaza incepand cu luna aprilie a semestrului I al anului 2024 si se aplica, […] The post Angajații, trimiși sa se culturalizeze. Statul acorda tichete culturale in valoare de de 210 lei/ luna appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .