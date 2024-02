Polițiștii, obligați de Ciolacu să-și ia vize de SUA chiar dacă nu merg în vacanță peste Ocean, că nu-și permit Angajații MAI au fost obligați sa ceara vize de America gratuit, platite de minister, cererile trimise tot prin minister, pentru ca vor avea șanse de izbanda in procentaj extrem de mare, așa ca gradul de acceptarea a vizelor pentru romani va fi unul consistent. Ministerul de Interne este dispus sa deconteze taxa pentru viza platita […] The post Polițiștii, obligați de Ciolacu sa-și ia vize de SUA chiar daca nu merg in vacanța peste Ocean, ca nu-și permit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

