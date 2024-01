Stiri pe aceeasi tema

- Programul Noua Casa continua in acest an cu un plafon de garantii de un miliard de lei, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin. El a adaugat ca in perioada 2009 – 2023 au fost inregistrate peste 330.000 de garantii si promisiuni de garantare.

- Daca pana nu demult autoritațile sanitare avertizau ca spitalele sunt in criza de sange din cauza numarului infim de romani care merg sa doneze sange, situația a luat o alta turnura de la inceputului anului. Mai multe centrele de transfuzii din țara nu mai fac fața valului de donatori de sange. Numarul…

- Ecuadorul se afla in stare de urgența, autoritațile se confrunta cu evadarea lui Adolfo Macia, cunoscut și sub numele de „Fito”, cunoscutul lider al bandei Los Choneros. Evadarea a dus la tulburari in mai multe inchisori din țara, determinandu-l pe președintele Daniel Noboa sa declare o mobilizare de…

- Romania achizitioneaza 200 de rachete Patriot printr-un program comun la nivel NATO. Costul estimat pentru cumpararea acestora este de peste 1 miliard de euro, fara TVA, pret in care sunt incluse piese de schimb si servicii conexe. “Ministerul Apararii Nationale saluta semnarea de catre Agentia NATO…

- Multe dintre companiile de stat nu au mai acordat prime și beneficii anul acesta, dar unele dintre ele au avut de respectat contractul colectiv de munca sau au dat bonusuri și prime de sfarșit de an, chiar daca Guvernul a impus austeritatea. Sursa Zilei a intrebat peste 30 de instituții și companii…

