Stiri pe aceeasi tema

- Programul Noua Casa continua in acest an cu un plafon de garantii de un miliard de lei, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin. El a adaugat ca in perioada 2009 – 2023 au fost inregistrate peste 330.000 de garantii si promisiuni de garantare.

- Programul „Noua Casa” continua in acest an cu un plafon de garantii de un miliard de lei. Valoarea maxima a creditului care poate fi accesat pentru o locuinta de 70.000 de euro este de 66.500 de euro. “Programul Noua Casa continua in acest an cu un plafon de garantii de un miliard de lei. Acest […]…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a anuntat, miercuri, ca programul Noua Casa continua in acest an cu un plafon de garantii de un miliard de lei. El a adaugat ca in perioada 2009 – 2023 au fost inregistrate peste 330.000 de garantii si promisiuni de garantare.“Programul Noua Casa…

- Programul Noua Casa continua și in 2024, cu un plafon de garanții de 1 miliard de lei Programul Noua Casa continua și in 2024, cu un plafon de garanții de 1 miliard de lei Ministerul Finanțelor a anunțat, joi, ca Programul Noua Casa va continua și in anul 2024, cu un plafon de garanții de 1 miliard…

- Cu toate ca Romania ar putea fi obligata sa achite peste jumatate de miliard de euro in cazul Pfizer, Guvernul nu a discutat in ședința de astazi nimic pe acest subiect. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a declarat la finalul ședinței Executivului, ca și alte state europene sunt…

- Guvernul a aprobat in ședința de vineri un contingent de 100.000 de lucratori straini nou admiși pe piața forței de munca in 2024.Decizia a fost luata in urma unor consultari avute cu sindicatele și patronatele și „are in vedere evaluarea numarului de cereri de eliberare a avizelor de angajare de…

- Guvernul a decis ca pentru urmatorii 5 ani, persoanele care implinesc in acest interval 14 ani sa beneficieze de gratuitate la eliberarea cartii de identitate electronice, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin. El a precizat ca vor beneficia de gratuitate si cei carora…

- Procesatorii romani au depus 49 de proiecte in valoare totala de peste un miliard de euro, in prima sesiune de depunere de proiecte a programului Investalim, a anuntat ministrul Agriculturii, Florin Barbu."Procesatorii romani au depus 49 de proiecte in valoare totala de peste 1 miliard de euro, incluzand…